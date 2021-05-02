CAN TELEFONU

Bursa'da dün yaşanan kaza yürekleri ağıza getirdi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.K. (17) isimli genç aracın çarpmasıyla yere serildi. Şoför A.Z hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olan gencin derdi ise pes dedirtti! Görevlilere cep telefonunu soran E.K. ekranın kırıldığını görünce, "Telefonum gitti ağabey mahvolmuş" diyerek feryat etti!

KATİLİNİ AFFETTİ

Konya'da 8 aylık hamile Tuba Menek, "Bebeğimin babası" dedi. Kendisini iki yerinden bıçaklayan eşini affetti. Ramazan Menek, 3 gün önce tahliye edildi. Doğruca ayrı yaşayan eşinin yanına gitti. Boğazını keserek katletti.

MAYIS ÇOK SICAK

Türkiye sıcak havanın etkisine girdi. Marmara'da hava sıcaklığı 26, Ege'de ise 34 dereceye kadar çıkacak.