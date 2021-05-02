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    Ünlü iş insanı i nerede olay orada! (Yaşam haberleri)

    Ünlü iş insanı i, sahibi olduğu finans şirketi için kiraladığı villanın kirası ve aidatını ödemeyince ev sahibi ile tartıştı. Villayı terk eden Mitrani, giderken evde bulunan elektrik prizinden, yerdeki parkeye kadar götürünce ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Mitrani bu kez bir AVM'de olay çıkardı. Mitrani, 'deki Alışveriş Merkezi'nde güvenlik görevlisiyle tartıştı.

    Moiz nerede olay orada

    Ünlü iş insanı Moiz Mitrani, sahibi olduğu finans şirketi için kiraladığı villanın kirası ve aidatını ödemeyince ev sahibi ile tartıştı. Villayı terk eden Mitrani, giderken evde bulunan elektrik prizinden, yerdeki parkeye kadar götürünce ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Mitrani bu kez bir AVM'de olay çıkardı. Mitrani, Sarıyer'deki Alışveriş Merkezi'nde güvenlik görevlisiyle tartıştı. Girişte X-ray cihazından geçmeyi reddeden Mitrani, kendisini uyaran güvenlik görevlisine, "Bir daha yolumu kesme, senin ağzını burnunu kırarım" diyerek küfür etmeye başladı. Güvenli görevlisi genç adam iş insanından şikayetçi olunca Mitrani hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Deniz YUSUFOĞLU

    RABİA'NIN BABASI TUTUKLANDI
    İstanbul'da anne ve babası kavga ettiği için balkondan atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen üniversiteli Rabia Tanrıvermiş'in ölümünün ardından gerçek bir aile dramı çıkmıştı. Rabia'nın ölümünden aylar önce yaptığı bir paylaşımda amcalarını ve babasını hedef göstererek, "Bunlar tefeci, her türlü suça karıştılar. Bunlar annemi bıçakladı" diye paylaşımlarda bulunmuştu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisinin yaptığı "Muşlu tefeciler" operasyonunda Rabia'nın söylediği iki amcası ve babasının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba Mirali, amcaları Milazım ve Ferdi Tanrıvermiş tutuklandı. Yunus Emre KAVAK.


    148 MİLYON DEVRETTİ
    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 148 milyon 414 bin 785 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 430 bin lira, 4 bilenler bin 650'er, 3 bilenler 107'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

        ANNE KIZ YİNE AYRILMADI
        Kastamonu Pınarbaşı'da yangında hayatını kaybeden Cemile Yılmaz (60) ile annesi Fatma Yılmaz'ın (90) cenazeleri, incelemenin ardından yakınlarınca toprağa verildi.

        TİKA'DAN KIRIM'A
        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'da ihtiyaç sahiplerine toplam 1500 ramazan gıda kolisi dağıtacak. Bu kapsamda Kırım Müslümanları Dini İdaresi'ne de 100 koli ulaştırılacak.

        SON DERS
        Muğla Bodrum'da yaşayan 29 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Esra Karaman, öğrencileri ile uzaktan eğitim sistemi üzerinden ders yaparken aniden beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 36 saattir tedavi altında bulunan Karaman, dün yaşamını yitirdi. Öğretmenin ani ölümü öğrencileri ve yakınlarını yıktı.

            EŞİTLİK YOK
            Türkiye'de cinsiyet eşitliği, şiddet konusunda 2 bin 55 kişinin katılımı ile yapılan araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı:
            Ankete katılanların yüzde 80'i "kadın-erkek eşitliği" yok diyor.
            Fiziksel, psikolojik şiddet var.
            Kadınlar daha fazla şiddet görüyor.

            CAN TELEFONU
            Bursa'da dün yaşanan kaza yürekleri ağıza getirdi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.K. (17) isimli genç aracın çarpmasıyla yere serildi. Şoför A.Z hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olan gencin derdi ise pes dedirtti! Görevlilere cep telefonunu soran E.K. ekranın kırıldığını görünce, "Telefonum gitti ağabey mahvolmuş" diyerek feryat etti!

            KATİLİNİ AFFETTİ
            Konya'da 8 aylık hamile Tuba Menek, "Bebeğimin babası" dedi. Kendisini iki yerinden bıçaklayan eşini affetti. Ramazan Menek, 3 gün önce tahliye edildi. Doğruca ayrı yaşayan eşinin yanına gitti. Boğazını keserek katletti.

            MAYIS ÇOK SICAK
            Türkiye sıcak havanın etkisine girdi. Marmara'da hava sıcaklığı 26, Ege'de ise 34 dereceye kadar çıkacak.
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            Aşı olmayana kısıtlama yolda
            Haberler Yaşam Ünlü iş insanı Moiz Mitrani nerede olay orada! (Yaşam haberleri)