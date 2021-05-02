Ünlü iş insanı Moiz Mitrani, sahibi olduğu finans şirketi için kiraladığı villanın kirası ve aidatını ödemeyince ev sahibi ile tartıştı. Villayı terk eden Mitrani, giderken evde bulunan elektrik prizinden, yerdeki parkeye kadar götürünce ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Mitrani bu kez bir AVM'de olay çıkardı. Mitrani, Sarıyer'deki Alışveriş Merkezi'nde güvenlik görevlisiyle tartıştı. Girişte X-ray cihazından geçmeyi reddeden Mitrani, kendisini uyaran güvenlik görevlisine, "Bir daha yolumu kesme, senin ağzını burnunu kırarım" diyerek küfür etmeye başladı. Güvenli görevlisi genç adam iş insanından şikayetçi olunca Mitrani hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Deniz YUSUFOĞLU
RABİA'NIN BABASI TUTUKLANDI
İstanbul'da anne ve babası kavga ettiği için balkondan atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen üniversiteli Rabia Tanrıvermiş'in ölümünün ardından gerçek bir aile dramı çıkmıştı. Rabia'nın ölümünden aylar önce yaptığı bir paylaşımda amcalarını ve babasını hedef göstererek, "Bunlar tefeci, her türlü suça karıştılar. Bunlar annemi bıçakladı" diye paylaşımlarda bulunmuştu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisinin yaptığı "Muşlu tefeciler" operasyonunda Rabia'nın söylediği iki amcası ve babasının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba Mirali, amcaları Milazım ve Ferdi Tanrıvermiş tutuklandı. Yunus Emre KAVAK.
148 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 148 milyon 414 bin 785 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 430 bin lira, 4 bilenler bin 650'er, 3 bilenler 107'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.