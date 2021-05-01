



14 Nisan 2021'de sabah 04.14'te bu kez başka bir numaradan tekrar yazmaya başladı" dedi. Şüpheli Mustafa U.'nun 19 Nisan'da gönderdiği mesajında da şikayeti alan savcı T.Y.'nin ablasının arkadaşı olduğunu ve dosya ile özel olarak ilgilendiği iddiasında bulundu.