İzmir'de yaşayan Belarus asıllı avukat Maryia Konak (36), hayatında hiç görmediği Adana'da yaşayan Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla taciz ve hakaretlere uğruyor.
Maryia Konak 6 aydır devam eden tacizler nedeniyle savcılığa 3 kez şikâyette bulundu.
Konak son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, "11-12 Ekim 2020'de şüpheli gece saatlerinde telefonuma hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı. O dönemde şikâyetçi oldum. Şüpheli savcılığa gidip işlediği suçları inkar ederek ifade verdi.