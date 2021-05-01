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    • 01.05.2021 08:27
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    SON DAKİKA: Belarus asıllı avukat 'ı taciz eden hadsizden skandal tehdit: Arkamda başsavcı var

    Son dakika haberi! İzmir’de Belarus asıllı avukat , Adana’da yaşayan Mustafa U.’nun 6 aydır süren telefonla tacizleri üzerine suç duyurusunda bulundu. Konak, zanlının “Arkamda kapı gibi başsavcı var” dediğini anlattı. 9 gün boyunca 115 kere arayarak taciz ettiğini anlatan Maryia Konak, "Gece gündüz defalarca farklı numaralardan beni taciz ediyor. Numaramı uygunsuz sitelerde paylaşacağı şeklinde tehditte bulundu." dedi.

    Avukata ‘Arkamda başsavcı var’ diyerek taciz etti

    İzmir'de yaşayan Belarus asıllı avukat Maryia Konak (36), hayatında hiç görmediği Adana'da yaşayan Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla taciz ve hakaretlere uğruyor.


    Maryia Konak 6 aydır devam eden tacizler nedeniyle savcılığa 3 kez şikâyette bulundu.




    Konak son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, "11-12 Ekim 2020'de şüpheli gece saatlerinde telefonuma hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı. O dönemde şikâyetçi oldum. Şüpheli savcılığa gidip işlediği suçları inkar ederek ifade verdi.



        14 Nisan 2021'de sabah 04.14'te bu kez başka bir numaradan tekrar yazmaya başladı"         dedi. Şüpheli Mustafa U.'nun 19 Nisan'da gönderdiği mesajında da şikayeti alan savcı T.Y.'nin ablasının arkadaşı olduğunu ve dosya ile özel olarak ilgilendiği iddiasında bulundu.



        Mustafa U. mesajında, "Savcı ablamız sağolsun. Karşısına aldı. Kola, çay ısmarladı. Ablamın en yakın arkadaşı vallahi billahi.

        Dosyamız ile özel olarak ilgileneceğini söyledi. Ablamın kankası savcı T., 'İstediği kadar avukat olsun. Ben onu hizaya getiririm' diyor" diye yazdığı anlaşıldı.



        9 GÜNDE 115 KERE ARADI
        Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheli Mustafa U.'nun kendisini 14-23 Nisan arasında 9 gün boyunca 115 kere arayarak taciz ettiğini anlatan Maryia Konak, "Ben İzmir Barosu'na kayıtlı saygılı ve Türk milletine hizmet eden bir avukatım.


            PSİKOLOJİK ŞİDDET AİLE HAYATIMA DA YANSIDI
            Bu tarz ırkçı, hakaret, tehdit ve psikolojik şiddete giren yazışma ve söylemler oldukça onur kırıcı.

            9 günde beni 115 kere arayarak tahrik ediyor. Bu süreçte yaşadığım psikolojik şiddet aile hayatıma da yansıdı.




            FARKLI NUMARALARDAN BENİ TACİZ EDİYOR
            Gece gündüz defalarca farklı numaralardan beni taciz ediyor.

            Engelliyorum başka bir hattan arıyor. Numaramı uygunsuz sitelerde paylaşacağı şeklinde tehditte bulundu.




            İŞİMİ YAPAMAZ HALE GELDİM
            Avukat olduğum için tanımadığım numaraları da cevaplamam gerekiyor. Bu şahıs yüzünden işimi yapamaz hale geldim.



            İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha suç duyurusunda bulundum. Umarım bu şikayetin ardından taciz mesajları ve aramaları kesilir"             dedi.

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            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Belarus asıllı avukat Maryia Konak'ı taciz eden hadsizden skandal tehdit: Arkamda başsavcı var