Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Dilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç





Şebnem ile Sedat Batal'ın kızları Yağmur Ada Batal





Semiha ile Cemil Aktaş'ın fıstıkları Zeynep Aktaş





Hafize ile İlyas Ertaş çiftinin yakışıklıları Ayhan Ertaş

