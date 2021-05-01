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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 1 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Dilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç


    Şebnem ile Sedat Batal'ın kızları Yağmur Ada Batal


    Semiha ile Cemil Aktaş'ın fıstıkları Zeynep Aktaş


    Hafize ile İlyas Ertaş çiftinin yakışıklıları Ayhan Ertaş

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 1 Mayıs 2021