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    İzmir'de avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak tacize uğradı (Yaşam haberleri)

    İzmir'de avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak, kendisine 'Arkamda kapı gibi başsavcı var. Savcı ablamın arkadaşı' diyerek binlerce tehdit ve taciz mesajı gönderen ve gece gündüz telefon araması yapan .'dan şikayetçi oldu. Konak, 'hakaret, tehdit, ırkçılık, sahte hesap açma ve sahte delil yaratma' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

    Arkamda başsavcı var

    İzmir'de avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak, kendisine 'Arkamda kapı gibi başsavcı var. Savcı ablamın arkadaşı' diyerek binlerce tehdit ve taciz mesajı gönderen ve gece gündüz telefon araması yapan Mustafa U.'dan şikayetçi oldu.

    Konak, 'hakaret, tehdit, ırkçılık, sahte hesap açma ve sahte delil yaratma' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

    DOĞUM VE ÖLÜM GÜNÜ!
    Antalya'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Apçin'in (31) eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Onu kara toprağa verdim. Acım çok çok büyük, tarifi yok bu acının. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben senden razıydım aşkım. Cemilimin, çocuğumun anası. Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

        SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM
        Eski         futbolcu Ashley Cain ve sevgilisi Safiyya Vorajee'nin doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan sekiz aylık bebekleri Azaylia, geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti. Vorajee, kızını kaybetmenin acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi. Acılı anne, "Gözlerim açık olduğunda beni vuran acı dayanılmaz. Bütün bunların bir rüya olmasını istiyorum. Seni özlüyorum Azaylia" diye yazdı.

        ÇOK HAVALI!
        Çorum'da iz takip köpeği Hisar İl Jandarma Komutanlığı'nın gözbebeğiydi. 8 yılda 178 operasyona katıldı, 38 kişiyi buldu, 2 cinayetin de çözülmesine yardım etti. 10 yaşındaki Hisar, dün emekli edildi. Emektar köpek için parti düzenlendi.

        BURAKMIYORLAR
        Amerika Birleşik Devletleri, 27 Nisan'da korkunç cinayetle sarsıldı! Dallas kentinde yaşayan Burak Hezar (20), akademisyen annesi Ayşe Işıl Borat ve kız kardeşi Burcu Hezar'ı bıçakladı. Cinayetin ardından San Francisco'daki babası Dr. Rahmi Hezar'ın yanına kaçmaya çalıştı.

            Bu sırada Dallas Havalimanı'nda yakalandı. Sorgusunun ardından tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken Hezar'ın kefalet bedelinin 2 milyon dolar olduğu açıklandı. Adı gizli tutulan bir kişinin kefaleti ödemek istediği ortaya çıktı! Ancak yetkililer, Hezar'ın kaçma şüphesini öne sürerek katilin serbest kalmasını önledi. ABD medyası Hezar'ın kefaletinin bir tarikat tarafından ödenmek istediğini iddia etti!

            BİR TALİHLİYE 191 BİN LİRA
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            Haberler Yaşam İzmir'de avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak tacize uğradı (Yaşam haberleri)