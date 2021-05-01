İzmir'de avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak tacize uğradı (Yaşam haberleri)

DOĞUM VE ÖLÜM GÜNÜ!

Antalya'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Apçin'in (31) eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Onu kara toprağa verdim. Acım çok çok büyük, tarifi yok bu acının. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben senden razıydım aşkım. Cemilimin, çocuğumun anası. Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" diye yazdı.