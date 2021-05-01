İzmir'de avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak tacize uğradı (Yaşam haberleri)

İzmir'de avukatlık yapan Belarus asıllı Maryia Konak, kendisine 'Arkamda kapı gibi başsavcı var. Savcı ablamın arkadaşı' diyerek binlerce tehdit ve taciz mesajı gönderen ve gece gündüz telefon araması yapan Mustafa U.'dan şikayetçi oldu.
Konak, 'hakaret, tehdit, ırkçılık, sahte hesap açma ve sahte delil yaratma' suçlarından suç duyurusunda bulundu.
DOĞUM VE ÖLÜM GÜNÜ!
Antalya'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Apçin'in (31) eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Onu kara toprağa verdim. Acım çok çok büyük, tarifi yok bu acının. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben senden razıydım aşkım. Cemilimin, çocuğumun anası. Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" diye yazdı.