3 yaşındaki çocuğu darbeden öğretmene para cezası

"PARA CEZASI ÇOK UMURUMDA DEĞİL"

Benim derdim para cezası değil öyle olmuş olsaydı zaten ilk başta ben bunu yapardım. Gerçekten öğretmenin güzel bir ceza almasını istiyorum. Küçük bedenlere dokunulmasın onlar incitilmesin. Oğlum Oğuz'un birçok gece kalkıp da bana sarılıp ağladığını gördüm. Başka çocuklar bu durumu yaşamasın. Mahkeme şu kararı verdi 5 yıl erteleme kararı aldı para cezasına çevrildi. O para cezası da çok umurumda değil, sadece lütfen şuan o öğretmen görevi başında ve onun görevden alınmasını istiyorum başkada bir şey istemiyorum. Duruşma son buldu biz karara itiraz ettik. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim.