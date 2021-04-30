Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.04.2021 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 17:53
    ABONE OL

    'ın ölüme ittiği 63 kaçak göçmeni ekipleri kurtardı

    'in ilçesinde, unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı.

    DHA
    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 'in ilçesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    2 LASTİK BOT İÇİNDE...
    Bölgeye giden ekipler, Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bankacılıkta yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor
    Haberler Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı