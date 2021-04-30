Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
2 LASTİK BOT İÇİNDE...
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
- Yaşam
- 30.04.2021 17:53
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- Son Güncelleme:
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- 30.04.2021 17:53
Yunanistan'ın ölüme ittiği 63 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.