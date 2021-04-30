Türkiye genelinde koronavirüs vakalarını düşürmek amacıyla dün akşamdan itibaren tam kapanma uygulanmaya başlandı. Tam kapanmada cuma namazlarının kılınıp kılınamayacağı sabah saatleriyle vatandaşların merak ettiği sorulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Peki, tam kapanma cuma namazına izin var mı? Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? İşte merak edilenler...
CAMİLER AÇIK OLACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.
İşte bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı;
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık.
Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim.