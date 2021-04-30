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    • Yaşam
    • 30.04.2021 09:15
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    • 30.04.2021 09:32
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    Tam kapanma ? Diyanet açıklaması: Bugün ?

    Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüsle mücadele nedeniyle dün akşamdan itibaren tam kapanma uygulanmaya başlandı. Bu nedenle nın kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Ramazan ayının 3. cuması bugüne denk geliyor. Vatandaşlar bu bağlamda "?" sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, bugün ? İşte Diyanet açıklaması ve detaylar...

    Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı?

    Türkiye genelinde koronavirüs vakalarını düşürmek amacıyla dün akşamdan itibaren tam kapanma uygulanmaya başlandı. Tam kapanmada cuma namazlarının kılınıp kılınamayacağı sabah saatleriyle vatandaşların merak ettiği sorulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Peki, tam kapanma cuma namazına izin var mı? Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? İşte merak edilenler...

    CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

    İşte bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı;

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

    "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık.

    Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim.

        Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.
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