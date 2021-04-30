Merkez Bankası'nı kullanarak dolandırıcılıkla 3,5 milyon TL vurgun yapan 3 kişi tutuklandı





MERKEZ BANKASI ADINA SAHTE EVRAK DÜZENLEMİŞLER

Polislerin görüştüğü diğer ismin de başka bir mağdur iş insanı R.P. (53) olduğu belirlendi. T.K.'nin kendisine 540 bin lira borcu olduğunu söyleyen R.P., bu tutarı 5 yıldır alamadığını iddia etti. T.K.'nin elindeki evraklara el koyan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evrakların iş insanlarını dolandırmak için Merkez Bankası adına düzenlenmiş sahte evraklar olduğu ortaya çıktı. Bankanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, T.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer şebeke üyelerinin S.E. (41) ve Y.A. (31) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden S.E.'nin sahte belge ve kaşeleri hazırladığı Y.A.'nın ise sahte evrakları matbaada bastırdığı anlaşılırken, 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.



TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.