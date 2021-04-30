Babasının tazminattan men edilmesini istemişti: Şehidin vasiyeti yerine gelmedi

Kuzey Irak'ta 2019'da şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, görevdeyken bir vasiyetname hazırladı. "Şehit olursam özlük haklarımdan annem yararlansın" dedi.

Kendisini 22 günlükken terk eden babasının bu haklardan men edilmesini istedi. Ancak Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, Demircan'ın vasiyeti yerine getirilmedi.

Anne Emel Erkara, "Eşim bizi terk etti. 3 yıl sonra da boşandı. Ona verilecek paranın şehitlere verilmesini istiyorum" dedi. Anne Emel Erkara, mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.