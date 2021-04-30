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    Babasının tazminattan men edilmesini istemişti: Şehidin vasiyeti yerine gelmedi

    'ta 2019'da şehit düşen Uzman Onbaşı , görevdeyken bir vasiyetname hazırladı. "Şehit olursam özlük haklarımdan annem yararlansın" dedi. Kendisini 22 günlükken terk eden babasının bu haklardan men edilmesini istedi. Ancak 'ne açılan davada, Demircan'ın vasiyeti yerine getirilmedi

    Şehidin vasiyeti yerine gelmedi

    Kuzey Irak'ta 2019'da şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, görevdeyken bir vasiyetname hazırladı. "Şehit olursam özlük haklarımdan annem yararlansın" dedi.

    Kendisini 22 günlükken terk eden babasının bu haklardan men edilmesini istedi. Ancak 'ne açılan davada, Demircan'ın vasiyeti yerine getirilmedi.

    Anne Emel Erkara, "Eşim bizi terk etti. 3 yıl sonra da boşandı. Ona verilecek paranın şehitlere verilmesini istiyorum" dedi. Anne , mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

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    Haberler Yaşam Babasının tazminattan men edilmesini istemişti: Şehidin vasiyeti yerine gelmedi