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    Filyasyon ekibi 32 yıldır kayıp olan kardeşlerin buluşmalarını sağladı

    Koronavirüs (COVID-19) takibi için kurulan filyasyon ekibi, film gibi bir operasyona imza attı. 32 yıldır kayıp olan kardeşlerin buluşmalarını sağladı...

    Gül Kireklo
    Kardeşim filyasyon!
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    İstanbul Esenyurt'ta yaşayan görme engelli Filiz Varol'un 28 Kasım'da COVİD-19 testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, genç kadının anne, babası ve kardeşlerine ulaşmak için sistemden arama yaptı. Bu sırada Filiz Varol'un, kendisinden haberdar olmadığı ağabeyi Yaşar Varol'a ulaşıldı. Filyasyon ekibinin güzel haberi verdikleri bir çocuk annesi çok şaşırdı.


    Engelli Filiz Varol, SABİM'e "Filyasyon ekibi sayesinde ağabeyimi ve yeğenlerimi buldum" diyerek teşekkür mektubu yazdı.

    Anne ve babasının kendisi 3 yaşındayken ayrıldığını ve sonrasında yatılı okullarda okuduğunu anlattı. Annesinin, Niğde'de yaşayan üvey ağabeyi Yaşar'dan hiç bahsetmediğini paylaştı. Bu arada bir kız kardeşi olduğunu bilen Yaşar Varol ise "Ben kendisini çok aradım ama ulaşmadım" açıklaması yaptı. Karantina süresi biten Filiz Varol, Niğde'den İstanbul'a giden ağabeyine sarıldı. İki kardeş sevinçten ağladı.



    Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ve Filyasyon Koordinatörü Dr. Emre Doğan, "Böylesine bir kavuşma hikayesine imza atmak bizi çok mutlu etti" dedi.

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    Haberler Yaşam Filyasyon ekibi 32 yıldır kayıp olan kardeşlerin buluşmalarını sağladı