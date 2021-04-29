Filyasyon ekibi 32 yıldır kayıp olan kardeşlerin buluşmalarını sağladı



Engelli Filiz Varol, SABİM'e "Filyasyon ekibi sayesinde ağabeyimi ve yeğenlerimi buldum" diyerek teşekkür mektubu yazdı.



Anne ve babasının kendisi 3 yaşındayken ayrıldığını ve sonrasında yatılı okullarda okuduğunu anlattı. Annesinin, Niğde'de yaşayan üvey ağabeyi Yaşar'dan hiç bahsetmediğini paylaştı. Bu arada bir kız kardeşi olduğunu bilen Yaşar Varol ise "Ben kendisini çok aradım ama ulaşmadım" açıklaması yaptı. Karantina süresi biten Filiz Varol, Niğde'den İstanbul'a giden ağabeyine sarıldı. İki kardeş sevinçten ağladı.