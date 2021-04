Bağcılar Ramazanı yine farklı yaşıyor

Belediyesi'nin "Ramazan Bağcılar 'da farklı yaşanır" diyerek 26 yıl önce başlattığı Ramazan-ı Şerif etkinlikleri bu sene de koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleşemiyor. Bunun üzerine Bağcılar Belediyesi de pandemi koşullarına uygun bir düzenleme yaparak Ramazan'ın manevi atmosferini ve coşkusunu sunan hizmetleri Bağcılarlılarla buluşturuyor.Öncelikle ihtiyaç sahibi, hiç kimsesi olmayan yaşlı kimselere kucak açıldı. Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik timi, 400 yaşlının evini baştan aşağı temizleyerek Ramazan ayına hazırladı. Elektrikli süpürgeden halı yıkama makinesine kadar her türlü temizlik donanımına sahip ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda evleri ziyaret etti. Önce evi süpürmekle işe başlayan görevliler, bakıma muhtaç kişilerin çamaşırları ile perdeleri yıkayıp ütüledi. Mutfak, banyo ve odaları baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra camlar silinerek günlük temizlik tamamlanmış oldu. Yaşlılar, Ramazan ayını temiz ve güvenli yuvalarında huzurlu bir şekilde geçiriyor.Her yıl binlerce kişinin ağırlandığı geleneksel toplu iftar yemekleri korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilince; Bağcılar Belediyesi de bu yıl iftar ve sahur yemeklerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar götürüyor. İlçede yaşayan kimsesiz 360 kişi ile iftar ve sahur saatlerinde görev başında olan polis, sağlık görevlisi başta olmak üzere 1040 kamu personeline sıcak yemekler vakumlu özel paketlerle adreslerine ulaştırılıyor. Bunun yanında maddi geliri olmayan zor durumdaki vatandaşlar da unutulmadı. 10 bin kişinin kapısına kadar içinde kuru gıda bulunan koliler götürüldü. HER YAŞARamazan'ın vazgeçilmezi olan kültürel programlar da her yaş grubu ve her kesime uygun şekilde ayarlandı. Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarının üzerinden yayınlanan etkinlikler, her gün saat 14.00'te bir imam hatibin okuduğu mukabele ile başlıyor. Onu 16.00'da Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün sohbeti ve 18.00'de Çocuk Tiyatrosu takip ediyor. Çocuklar, Bağcılar Belediyesi Sanat Okulu 'nun sahnelediği tiyatro gösterisi ile eğlenceli zaman geçiriyor. Perşembe akşamları ise 22.00'de Kur'an Gecesi düzenleniyor. Her hafta kendi alanında tanınmış bir isim de Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında söyleşiye konuk oluyor."Nerede o eski Ramazanlar" sözü ile geçmişe özlem duyanlar için nostaljik ve eğlenceli bir çalışmaya imza atıldı. Her gece saat 02.30'da her gece tanınmış bir radyo programcısının eşlik ettiği "Sahur Devriyesi" programı hazırlandı. Davulcu manilerle ilçe sakinlerini sahura kaldırırken meddah da yaptığı gösterilerle izleyenlere moral veriyor. Konuk radyocu ise balkondaki vatandaşlarla gece sohbeti ediyor. Komşuluk ilişkilerinin pekiştiği sahur saatinde apartmanlardan sepetlerini salanlara Ramazan pidesi de ikram ediliyor. Bütün bu yaşananlar internet üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kültürel faaliyetlerin tamamında izleyenler de soru ve yorumlarla interaktif katılım gösterebiliyor.koşullarına rağmen rahmet, kardeşlik ayı Ramazan'ı manevi coşkuyla idrak etmeye çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Özlemle aradığımız eski Ramazanlardan yeni nesil de mahrum kalmasın diye uğraşıyoruz. Yüz yüze yaptığımız programları şimdi online olarak hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca her yıl 150 bini aşkın misafirimizi iftar ve sahur saatlerinde gönül soframızda ağırlıyorduk şimdi aynı hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Salgına rağmen Ramazan'ın yardımseverliğin, kardeşliğini ve manevi havasını yakaladığımızı ve gönüllere dokunduğumuzu görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah virüsten kurtulduğumuzda eski Ramazanları tekrar yaşayacağız" dedi.