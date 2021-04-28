Olay, geçen yıl 18 Temmuz'da, Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Aynı köyden olan inşaat işçileri Salim ve Soner Çatma'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın en son Serkan Akgül'e ait evde tadilat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan incelemede duvarda ve eşyalarda kan izleri tespit edildi. Ekipler, ev sahibi Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül'ün kaçtığını tespit etti. Evdeki 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan Fatih Çilesiz, Salim ve Soner Çatma'nın Serkan Akgül tarafından öldürüldüğünü ve ormana gömdüklerini itiraf etti. Fatih Çilesiz'in gösterdiği alanda arama yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın cesetlerini buldu. Evde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.