Olay, geçen yıl 18 Temmuz'da, Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Aynı köyden olan inşaat işçileri Salim ve Soner Çatma'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın en son Serkan Akgül'e ait evde tadilat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan incelemede duvarda ve eşyalarda kan izleri tespit edildi. Ekipler, ev sahibi Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül'ün kaçtığını tespit etti. Evdeki 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan Fatih Çilesiz, Salim ve Soner Çatma'nın Serkan Akgül tarafından öldürüldüğünü ve ormana gömdüklerini itiraf etti. Fatih Çilesiz'in gösterdiği alanda arama yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın cesetlerini buldu. Evde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
20 GÜN ORMANDA YAŞAMIŞLAR
Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül,1 Eylül'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Serkan Akgül'ün cesetleri gömdükten sonra Fatih Çilesiz ile birlikte İstanbul'a uyuşturucu almaya gittiği ve Salim Çatma'nın annesinin oğlunu sormak için evlerine geldiğini öğrenmesinin ardından babasıyla uyuşturucu satışından elde ettiği 28 bin TL'yi alarak ormana kaçtıkları tespit edildi.
Salim Çatma
İki gün evlerinin yakınındaki ormanda saklanan baba ve oğlunun ardından Bartın yakınlarındaki ormanlık alana geçtikleri ve 18 gün kaldıkları ortaya çıktı. Ardından Serkan Akgül'ün ulaştığı arkadaşı Erkan Ö. tarafından Zonguldak merkezindeki atıl durumda bulunan bir binaya götürüldükleri ve burada 1 hafta kaldıkları tespit edildi. Son olarak 3 bin TL karşılığında anlaştıkları kişi tarafından götürüldükleri İstanbul'da 2 hafta kalan Serkan Akgül ve İsmail Akgül, daha sonra Zonguldak il sınırına gelerek jandarmaya teslim oldu.