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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 27 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Seçgül ile Kadir Şenoğlu'nun fıstıkları Rabia Nur ve Sudenaz


    Beyhan-Alperen Albayrak çiftinin oğlu İlter Alphan


    Canan ile Ulaş Mülayim çiftinin yakışıklıları Asil Karan Mülayim


    Ebru ile Levent Kule'nin yakışıklısı Yiğit Rüzgar Kule

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Nisan 2021