Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Seçgül ile Kadir Şenoğlu'nun fıstıkları Rabia Nur ve Sudenaz





Beyhan-Alperen Albayrak çiftinin oğlu İlter Alphan





Canan ile Ulaş Mülayim çiftinin yakışıklıları Asil Karan Mülayim





Ebru ile Levent Kule'nin yakışıklısı Yiğit Rüzgar Kule

