Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Hayriye ile Neşet Osman çiftinin bebişleri Ali Osman





Gökce ile Yunus Eyüpoğlu'nun fıstık kızları Balım Vera Eyüpoğlu





Fatma ve Hakan Mırçık'ın fıstık kızları Elif Naz...





Fatih-Seyhan Amasyalı çiftinin güzelleri Dilara ve Feride...

