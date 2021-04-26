Sultangazi'de hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonun kasasında bulunan hafriyatlar yola saçıldı.
Kaza 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Cebeci Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZN 0347 plakalı Veysel Çalayır yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yatarak yola devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, kamyonun kasasında bulunan hafriyatlar yola saçıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen hafriyat kamyonunu yoldan kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Hafriyat kamyonunun vinçle yoldan kaldırılması ve yola dökülen hafriyatların temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Yaşam
- 26.04.2021 12:41
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- Son Güncelleme:
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- 26.04.2021 12:41
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu devrildi
İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir hafriyat kamyonu devrildi. Kaza sonrası kamyonda bulunan hafriyat yola saçıldı.
Sultangazi'de hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonun kasasında bulunan hafriyatlar yola saçıldı.