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    • Yaşam
    • 25.04.2021 18:36
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    • 25.04.2021 21:58
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    Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren şüpheli kaçtı

    ’da bir kişi tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın kaza mı yoksa kasten mi yapıldığı zanlı yakalanınca belli olacak.

    İHA
    Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü

    Olay ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3926 Sokak'taki iki katlı evin son katında meydana geldi. İddiaya göre, (23) arkadaşı İ.U. (22) ile evinde otururken tüfekle bir birlerine şaka yapmaya başladılar.

    Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Emre Korkmaz ağır yaralandı. İ.U. ise evden kaçtı. İ.U.'nun kaçtığını gören ve tüfek sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri ağzından saçmaların girdiği Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.

    Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri de kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Zanlı yakalanınca olayın kaza mı yoksa kasten mi yapıldığı ortaya çıkacak.

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