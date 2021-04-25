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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 25 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Melike ile Ahmet Melih As'ın fıstıkları Melisa As


    Seda Talaş Zabihi ile Farbot Zabihi'nin yavruları Elif ve Yaman Zabihi


    Adem ve Birsen Gülçebi'nin yakışıklısı Yavuz Selim


    Özlem ile Yalçın Bilgin'in yavruları Kuzey Bilgin

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Nisan 2021