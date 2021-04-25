Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Melike ile Ahmet Melih As'ın fıstıkları Melisa As





Seda Talaş Zabihi ile Farbot Zabihi'nin yavruları Elif ve Yaman Zabihi





Adem ve Birsen Gülçebi'nin yakışıklısı Yavuz Selim





Özlem ile Yalçın Bilgin'in yavruları Kuzey Bilgin

