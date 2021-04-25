Bursa'da, 20 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bitkisel hayata giren Neslihan Köse (39), annesi Dr. Hale Kabacaoğlu'nun çabalarıyla hafızası silinmiş olarak aylar sonra yeniden gözlerini açtı.
Kızına 2 yıl boyunca hastanede yatarak bebek gibi bakan, altını bezleyip, yeme içme ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını öğreten Hale Kabacaoğlu, taburcu olduktan sonra da yürürken çarpmaması için evin iç duvarlarını kırdırdı, kapıları kaldırdı.
Neslihan'ın, eşyaları tanıyıp unutmaması için üzerlerine ve duvarlara isimlerini yazan Kabacaoğlu, "Böylece, Neslihan'ın kendi kendine hareket etmesini sağladım" dedi.