2001 yılında Neslihan'ı banyodan ölü çıkardığını belirten Hale Kabacaoğlu, "2 ay yoğun bakımda, 6 ay bitkisel hayatta kaldı. Kayıtlara da ölü olarak geçmişti. O seviyeden sonra Neslihan'ı, çok yoğun bir bakımla, ayağa kaldırdım. Benim hayatımın merkezi Neslihan. Dünya onun etrafında dönüyor. Kızım şu anda, birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Maddi imkanım var. Tedavisi fikirler konusunda yardım bekliyorum" dedi.