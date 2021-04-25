Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Karbonmonoksit'ten zehirlenip her şeyi unuttu: Ani ise duvarlara resimler asıp hafızasını geri getirdi

    Bitkisel hayata girip hafızası silinen kızına, her şeyi yeniden öğretti. Duvarlara astığı resim ve yazılarla kızının hafızasını geri getiren oğlu ‘Ben lihan için yaşıyorum’ dedi.

    Hafıza ana

    Bursa'da, 20 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bitkisel hayata giren Neslihan Köse (39), annesi Dr. Hale Kabacaoğlu'nun çabalarıyla hafızası silinmiş olarak aylar sonra yeniden gözlerini açtı.

    Kızına 2 yıl boyunca hastanede yatarak bebek gibi bakan, altını bezleyip, yeme içme ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını öğreten Hale Kabacaoğlu, taburcu olduktan sonra da yürürken çarpmaması için evin iç duvarlarını kırdırdı, kapıları kaldırdı.

    Neslihan'ın, eşyaları tanıyıp unutmaması için üzerlerine ve duvarlara isimlerini yazan Kabacaoğlu, "Böylece, Neslihan'ın kendi kendine hareket etmesini sağladım" dedi.

        2001 yılında Neslihan'ı banyodan ölü çıkardığını belirten Hale Kabacaoğlu, "2 ay yoğun bakımda, 6 ay bitkisel hayatta kaldı. Kayıtlara da ölü olarak geçmişti. O seviyeden sonra Neslihan'ı, çok yoğun bir bakımla, ayağa kaldırdım. Benim hayatımın merkezi Neslihan. Dünya onun etrafında dönüyor. Kızım şu anda, birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Maddi imkanım var. Tedavisi fikirler konusunda yardım bekliyorum" dedi.

        MUCİZE DOKTOR


        Doktor Hale Kabacaoğlu, mesleğini bırakıp 20 yıldır kızını bir bebek gibi bakıma aldı.

            Sabırla süren bakım sonuç verdi. Neslihan annesinin yoğun ilgi ve bakımıyla ayaklandı.

            Hafızası yerine geldi ve ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

            Kendisini kızına adadığını söyleyen Hale Kabacaoğlu, "Kızım şu anda, birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Günlük yaşamda Neslihan'ın bana yükü, minimum duruma gelmiş durumda" dedi
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Karbonmonoksit'ten zehirlenip her şeyi unuttu: Annesi ise duvarlara resimler asıp hafızasını geri getirdi