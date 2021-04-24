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    Korkudan araçta yaşıyor! Genç kadının hayatı alt üst oldu...

    ’da şiddet gördüğü eski sevgilisi S.D.’den uzaklaştırma kararına rağmen tehdit alan ’in hayatı alt üst oldu... Ölüm korkusu nedeniyle evine gidemeyen talihsiz kadın, 15 gündür otomobilde yaşıyor.

    Korkudan araçta yaşıyor
    Sultanbeyli'de bakliyat işi yaptığı sırada tanıştığı 32 yaşındaki eski sevgilisi S.D.'den şiddet gördüğünü iddia eden , şikayetçi oldu. Mahkeme, S.D. hakkında 4 ay süre ile Yasemin Taşdelen'in iş yeri ve evine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, eşyalarına zarar vermemesine karar verdi. Ancak S.D. tehditlerini sürdürdü. Korkudan evine gidemeyen Taşdelen, 15 gündür otomobilinde yaşıyor. Taşdelen, "Örgüt tehdidi ile ormana götürerek, kafama silah dayayarak, iş yerinde dayak atarak, çeşitli sebepler göstererek benden bir sürü paralar aldı. Bu nedenle ticaretim zora girdi, ödemelerimi yapamadım. Gittiğim yerlerden sonuç alamadım. Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen bu kişi hala tehdit ediyor, evime gidemiyorum. Araçta yaşamak da korkutucu" ifadelerini kullandı.



    'ÖLMEK İSTEMİYORUM'
    Taşdelen, "'de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum, şikayet dilekçelerim var, ben de bir gün bir yerde öldürüleceğim buna inanıyorum artık ve ben bu konuda yetkililerin yardım etmesini istiyorum" dedi.

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