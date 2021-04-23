



Fırıncı Ekrem Çakmak, "Arılar muhtemelen bu güneşli havadan dolayı oğul vermiş. Demek ki, yakınlarda bir yerde arı kovanları var. Oradan çıkan oğul da buraya gelmiş. Biz de onu itfaiyenin yardımıyla kovana aldık. Artık bundan sonra biz bakacağız. Ben de köylü çocuğuyum.