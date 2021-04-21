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    'ın öldürüldüğü davada karar çıktı: 'na müebbet (Yaşam haberleri)

    , cinayete kurban giden öğretmen 'ın (25) davasına kilitlendi. Korkunç olay geçen yıl meydana geldi. 'de Zeynep Şenpınar, tartıştığı sevgilisi milli boksör tarafından 37 kez bıçaklanarak katledildi. Cani için dün karar duruşması düzenlendi. Kemaloğlu müebbet hapse mahkum edildi. Cezanın ağırlaştırılmış müebbetten, ömür boyu hapse indirilmesi tepki çekti.

    Hapisten çıkamayacak

    Türkiye, cinayete kurban giden öğretmen 'ın (25) davasına kilitlendi. Korkunç olay geçen yıl meydana geldi. 'de Zeynep Şenpınar, tartıştığı sevgilisi milli boksör tarafından 37 kez bıçaklanarak katledildi.

    Cani için dün karar duruşması düzenlendi. Kemaloğlu müebbet hapse mahkum edildi. Cezanın ağırlaştırılmış müebbetten, ömür boyu hapse indirilmesi tepki çekti.

    YİNE SALLANDI
    Muğla     Datça açıklarında dün sabah 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

    1.9 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 1 milyon 941 bin lira devretti. 5 bilenler 49 bin 114'er, 4 bilenler 652'şer, 3 bilenler 31'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

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    Haberler Yaşam Zeynep Şenpınar'ın öldürüldüğü davada karar çıktı: Selim Ahmet Kemaloğlu'na müebbet (Yaşam haberleri)