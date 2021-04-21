Türkiye, cinayete kurban giden öğretmen Zeynep Şenpınar'ın (25) davasına kilitlendi. Korkunç olay geçen yıl meydana geldi. Muğla Menteşe'de Zeynep Şenpınar, tartıştığı sevgilisi milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından 37 kez bıçaklanarak katledildi.

Cani için dün karar duruşması düzenlendi. Kemaloğlu müebbet hapse mahkum edildi. Cezanın ağırlaştırılmış müebbetten, ömür boyu hapse indirilmesi tepki çekti.

DATÇA YİNE SALLANDI

Muğla Datça açıklarında dün sabah 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

1.9 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 1 milyon 941 bin lira devretti. 5 bilenler 49 bin 114'er, 4 bilenler 652'şer, 3 bilenler 31'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.