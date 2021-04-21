SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran cinayet! "Dairenin kirasını veriyorum istediğimi yaparım" dedi ev sahibini öldürdü





'BİR SÜRÜ TEHTİTLER SAVURDU'

Hayatını kaybeden ev sahibi Deniz Kanat'ın bir yakını yaşanan olayı anlattı. Kavganın O.H.'nin apartman kapısını sert kapatması sonucu çıktığı belirten kişi, "Biz ev sahibiyiz, kiracı giriş kapısını çarpıyordu ve gürültü yapıyordu. Bizim de yukarıda 87 yaşında hastamız var. Korkuyordu kendisi, uyarmak için indik. 'Kapıyı biraz daha yavaş kapatır mısın, hastamız her giriş çıkışınızda korkuyor.' dedik. Bir sürü tehditler etti, 'Evin parasını veriyorum' dedi. Sonra da olaylar oldu, daha fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu.