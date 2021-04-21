Kalp nakli olan küçük kız, yaşıtlarına umut aşıladı. Günün yürek ısıtan haberi İzmir Buca'dandı. Beyza Nur Hona (16), 2018'de aniden rahatsızlandı. Kalp yetmezliği hastası olduğu anlaşıldı. Hemen nakil listesine alındı. Bir yandan da yapay kalp cihazıyla hayatına devam etmeye başladı. Bir ay önce beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki bir çocuğun kalbi Beyza'ya takıldı. Yeni bir hayata merhaba diyen küçük kız "Nakil olmayı bekleyen arkadaşlarım var. İnşallah onlar da en kısa sürede nakil olurlar" açıklaması yaptı.
- Yaşam
- 21.04.2021 Gazete