Adana'da Alerjik reaksiyonu olan bebeği 1 yaşındaki Demir'i hastaneye götüren Derya Hakverdi yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi Ulaş Hakverdi ile Demir Hakverdi, yaralandı.

Kazaya karışan sürücü Dr. Murat A., yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Hastaneye kaldırılan Demir bebek, kurtarılamadı.

Otopsisi yapılan Demir bebek, ailesi tarafından teslim alındı. Göz yaşlarına boğulan Ulaş Hakverdi, son kez sarıldığı oğlunun cansız bedenini otomobile kucağında taşıdı. Minik yavru, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.