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    'da bir babanın feryadı! Kazada ölen bebeğini kucağında taşıdı

    'da Alerjik reaksiyonu olan bebeği 1 yaşındaki Demir'i hastaneye götüren yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi ile , yaralandı. Kazaya karışan sürücü Dr. Murat A., yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Hastaneye kaldırılan Demir bebek, kurtarılamadı.

    Baba feryat!

    Adana'da Alerjik reaksiyonu olan bebeği 1 yaşındaki Demir'i hastaneye götüren yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi ile , yaralandı.

    Kazaya karışan sürücü Dr. Murat A., yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Hastaneye kaldırılan Demir bebek, kurtarılamadı.

    Otopsisi yapılan Demir bebek, ailesi tarafından teslim alındı. Göz yaşlarına boğulan Ulaş Hakverdi, son kez sarıldığı oğlunun cansız bedenini otomobile kucağında taşıdı. Minik yavru, 'nda toprağa verildi.

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    Haberler Yaşam Adana'da bir babanın feryadı! Kazada ölen bebeğini kucağında taşıdı