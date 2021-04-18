SON DAKİKA: Sokak ortasında pompalı dehşeti! Annesinin eski eşini öldürdü: O anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına, Murat A.'nın Karşıcı yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettiği yansıyor. Görüntülerde, zanlının cinayet sonrası bir süre daha olay mahallinde dolandığı, çevredekilerle konuştuğu ve bir evin bahçesine girdiği yer alıyor.

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