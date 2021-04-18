COVİD-19, herkesin hayatını tehdit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde görevli Özgün Öztürk (30), 21 haftalık hamileydi. Bir süre önce COVİD-19'a yakalanan Özgün Öztürk'ün tedavisine hastanede devam edildi. Ancak çabalar, genç kadını ve bebeğini yaşatmaya yetmedi. Önceki gün hayatını kaybeden Öztürk, dün toprağa verildi.
BİR AİLE YOK OLDU
COVİD-19 bir aileyi yok etti. Acı olayın adresi Mersin'di... İtfaiye çalışanı Halil Arpacıoğlu, geçen hafta annesi Emine Arpacıoğlu'nu 2 gün önce de babası Mehmet Arpacıoğlu'nu (62) Coronavirüs'ten kaybetti. Kendi testi de pozitif çıkınca tedavisine hastanede devam edildi. Dün yoğun bakımda verdiği 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kardeşi Ali'nin de COVİD-19 nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
BAKANLIK UYARDI: HAMİLE KALMAYIN
COVİD-19, Brezilya'da mutasyona uğradı. En tehlikeli tür olarak görülen P1 varyantı, binlerce can aldı. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, kadınları hamile kalmamaları için uyardı. "P1 varyantı, hamilelerde daha agresif seyrediyor. Gebelik planınız varsa erteleyin" açıklaması yaptı.
BİR AİLE YOK OLDU
COVİD-19 bir aileyi yok etti. Acı olayın adresi Mersin'di... İtfaiye çalışanı Halil Arpacıoğlu, geçen hafta annesi Emine Arpacıoğlu'nu 2 gün önce de babası Mehmet Arpacıoğlu'nu (62) Coronavirüs'ten kaybetti. Kendi testi de pozitif çıkınca tedavisine hastanede devam edildi. Dün yoğun bakımda verdiği 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kardeşi Ali'nin de COVİD-19 nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
BAKANLIK UYARDI: HAMİLE KALMAYIN
COVİD-19, Brezilya'da mutasyona uğradı. En tehlikeli tür olarak görülen P1 varyantı, binlerce can aldı. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, kadınları hamile kalmamaları için uyardı. "P1 varyantı, hamilelerde daha agresif seyrediyor. Gebelik planınız varsa erteleyin" açıklaması yaptı.