Coronavirüs'e karşı doğal ürünlere talep arttı. Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, özellikle kırmızı soğanın virüse olan etkisine vurgu yaptı. "Kırmızı soğanın içinde kuersetin maddesi bulunuyor. Bu madde, virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini, gruplar halinde çoğalmasını engelliyor. Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediğini gösterdi" açıklamasını yaptı. Soğanın 4'e bölündükten sonra kaynatılmasını, bu suyun soğuduktan sonra her gün 2'şer bardak içilmesinin vücut direncini artırdığını vurguladı.
- Yaşam
- 18.04.2021 Gazete