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    Antioksidan deposu , ’ü vücuttan söküp atıyor!

    'e karşı doğal ürünlere talep arttı. Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , özellikle ın virüse olan etkisine vurgu yaptı. "Kırmızı soğanın içinde kuersetin maddesi bulunuyor. Bu madde, virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini, gruplar halinde çoğalmasını engelliyor. Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediğini gösterdi" açıklamasını yaptı.

    Kırmızı mucize
    Coronavirüs'e karşı doğal ürünlere talep arttı. Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , özellikle ın virüse olan etkisine vurgu yaptı. "Kırmızı soğanın içinde kuersetin maddesi bulunuyor. Bu madde, virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini, gruplar halinde çoğalmasını engelliyor. Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediğini gösterdi" açıklamasını yaptı. Soğanın 4'e bölündükten sonra kaynatılmasını, bu suyun soğuduktan sonra her gün 2'şer bardak içilmesinin vücut direncini artırdığını vurguladı.
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    Haberler Yaşam Antioksidan deposu kırmızı soğan, Coronavirüs’ü vücuttan söküp atıyor!