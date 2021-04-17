Kripto para haram mı caiz mi? Diyanet kripto para dini hükmü nedir?

KRİPTO PARA HARAM MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.