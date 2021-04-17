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    • 17.04.2021 19:33
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    ’da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. 'nin ilçesi Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen ‘Eren-9/Kazan-2 Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Teröristlerin silahları ele geçirildi!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    'nin ilçesi Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen 'Eren-9/Kazan-2 Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-9/Kazan-2 operasyonu kapsamında; 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 49 tim ve 637 personel ile icra edilen operasyonda; 14 adet antitank roketatar mühimmatı, 7 adet 60'lık havan mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet EYP (el yapımı patlayıcı), 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, 500 adet Bixi mühimmatı, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, 2 adet telsiz, 1 adet uzaktan kumanda, 24 adet pil, 185 metre elektrik kablosu, 1 adet işaret fişeği, 1 adet termal şemsiye, çok sayıda EYP ateşleme malzemesi, elektrikli fünye, yaşamsal malzeme, ağrı kesici ve tıbbi ilaçlar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Yaşam Hakkari Çukurca’da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!