Bursa'da, kontrolden çıkarak, direğe çarpıp, yan yatan yolcu midibüsünde sürücü dahil 5 kişi, yaralandı. Kaza, dün Nilüfer ilçesinde, Bursa-İzmir yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Hürriyet Mahallesi-Uludağ Üniversitesi hattındaki 16 M 10038 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkıp, direğe çarparak, yan yattı.

Kontrolden çıkan yolcu midibüsü yan yattı

Kazada sürücü ve 4 yolcu, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs, kaza sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı.