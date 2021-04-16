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    • 16.04.2021 15:14
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    'da kontrolden çıkan yolcu midibüsü direğe çarptı yan yattı

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsü yol kenarındaki direğe çarparak yan yattı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü dahil 5 kişi yaralandı.

    Kontrolden çıkan yolcu midibüsü yan yattı

    'da, kontrolden çıkarak, direğe çarpıp, yan yatan yolcu midibüsünde sürücü dahil 5 kişi, yaralandı. Kaza, dün Nilüfer ilçesinde, Bursa-İzmir yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Hürriyet Mahallesi-Uludağ Üniversitesi hattındaki 16 M 10038 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkıp, direğe çarparak, yan yattı.

    Kontrolden çıkan yolcu midibüsü yan yattı

    Kazada sürücü ve 4 yolcu, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs, kaza sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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