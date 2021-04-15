Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.04.2021 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2021 09:59
    ABONE OL

    Estetik cerrahın eski eşi ‘Lüks bir yaşam sürüyor’ diyerek ya zam istedi!

    Kadın hastalıkları uzmanı Dr. , 5 yıl önce boşandığı estetik cerrah ’ın sosyal medyaya eklediği tatil fotoğraflarını ‘Lüks bir yaşam sürüyor’ diye gerekçe gösterip, çocuğuna ödediği 6 bin TL’lik nın 15 bin TL’ye çıkartılmasını istedi. Seda Fazıl, eski eşi Berker Büyükgüral’ın kendisini birçok platformda, sosyal medyada estetik ve plastik cerrahi dalında uzman ve dünyaca bilinen bir doktor olarak tanıttığını dava dilekçesinde anlattı.

    Lüks hayat nafakası

    Kadın hastalıkları uzmanı Dr. Seda Fazıl ile estetik cerrah Berker Büyükgüral 2016 yılında boşandı. Mahkeme bugün 8 yaşında olan çocuklarının velayetini Seda Fazıl'a verdi. Boşanma davasında bağlanan 2 bin 500 liralık nafaka, yıllar içinde 6 bin TL'ye yükseldi. Hürriyet'in haberine göre çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamadığını iddia eden Seda Fazıl, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın 15 bin TL'ye yükseltilmesini istedi.

    'DÜNYA ÇAPINDA BİR DOKTOR'
    Seda Fazıl, eski eşi Berker Büyükgüral'ın kendisini birçok platformda, sosyal medyada estetik ve plastik cerrahi dalında uzman ve dünyaca bilinen bir doktor olarak tanıttığını dava dilekçesinde anlattı.



    Dilekçede, "Berker Büyükgüral, lüks yaşamı ve pahalı harcamaları, yurtiçi ve yurtdışı tatilleri ile Seda Fazıl ile kıyaslanamayacak kadar yüksek gelire sahiptir. Hastaları yurtiçinden ve yurtdışından olup, özel muayenehanesinde kontrollerini yapmakta, ameliyatlarını ise İstanbul'un en iyi özel hastanelerinin ameliyathanelerinde, kiralamak suretiyle gerçekleştirmektedir. Davalının maddi durumunun çok iyi olması ve şahsi gelirinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olması nedeniyle çocuğun aylık 6 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz" denildi.
        Haberler Yaşam Estetik cerrahın eski eşi ‘Lüks bir yaşam sürüyor’ diyerek nafakaya zam istedi!