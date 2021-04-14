Astroloji dünyasının tanınan isimleri Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında "çalıntı yorum" kavgası çıktı. Şenay Yangel 2013'te kendisine ait yorumları internet sitesinden yayınlayan Nuray Sayarı'ya dava açtı.





Şenay Yangel



İddiaları reddeden Nuray Sayarı ise kardeşi Hakan Uman'ı suçladı! Önceki gün yapılan duruşmada karar çıktı. Mahkeme, burç yorumlarının eser niteliğinde olmadığını vurguladı. Sayarı'ya beraat kararı çıktı. (DENİZ YUSUFOĞLU)







ÖLÜM İHBARI

Antalya Muratpaşa'da 63 yaşındaki Yusuf G., seyir terasına gitti. Bir süre alkol aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefon etti. İntihar edeceğini söyledi. Ancak görevlilerin ikna sözlerini dinlemedi. Kendini 30 metre yükseklikten boşluğa bırakıp hayatına son verdi.







YANKESİCİ TAKSİCİ

İstanbul'da E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın bir taksiye bindi. Taksim'e gitti. Taksici K.P'ye 30 lirayı vermek istedi. Sahtekar taksici, kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini talep etti. Kadın çantayı açınca dolandırıcı taksici, 4 bin doları el çabukluğu ile aldı. Soyulduğunu anlayan kadının ihbarı üzerine yakalanan K.P tutuklandı.



MİRAS İÇİN KIZLARA İŞKENCE

Gaziantep'te Cansu ve Merve Atmaca, vefat eden babalarının cenazesinde amcaları ve halaları tarafından öldüresiye darp edildi. Rapor alan kardeşler, babalarından kalan evde hak iddia etmemeleri için kendilerini darp ettiğini söyledikleri akrabalarından şikayetçi oldu. Merve Atmaca, "Amcam tekmeledi" dedi.



ÖNCE KAZ SONRA BIÇAK

Antalya'da Meral ve İbrahim Yıldırım çiftinin kazları komşusu tarafından iple asıldı. Dün de Meral Yıldırım, komşusu A.E. ve yanındakiler tarafından bıçaklandı. Kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İbrahim Yıldırım ise "Tehditler sürüyor" dedi.



KRİPTOYA İLK KEZ HACİZ

İSTANBUL 14. İcra Dairesi'nin kararıyla Türkiye'de ilk kez kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Avukat Tevfik Bilen, "Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedilmişti. Ancak kripto para ilk kez haczedildi" dedi.







NUMBER 'VAN'

NASA, astronotların çektiği fotoğraflarla ilgili yarışma yaptı. Birinciliği Van Gölü'nün uzaydan çekilen görüntüsü kazandı.







RES YANİ

Türkiye bunu da gördü... Bodrum Yalıkavak'ta elektrik üreten 4 rüzgar türbininin kaçak olduğu belirlendi. Belediye mühürledi.

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