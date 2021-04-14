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    • 14.04.2021 14:19
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    • 14.04.2021 14:19
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    Malatya'da yolcu otobüsü bariyere girdi! Ölü ve yaralılar var

    Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Feci kaza sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

    Malatya'da yolcu otobüsü bariyere girdi

    Malatya'da yolcu minibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, M.M. (42) idaresindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Kazada, sürücü M.M, yolculardan Reşit Atlan (67) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

    Yaralılar, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Reşit Atlan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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