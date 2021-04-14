Malatya'da yolcu otobüsü bariyere girdi! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da yolcu minibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.M. (42) idaresindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü M.M, yolculardan Reşit Atlan (67) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Reşit Atlan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.