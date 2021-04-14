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    Estetik sonrası dudağı çürüyen oğlu: Çok mağdur var

    'da özel bir klinikte estetik ameliyat sonrası dudağı çürüyen 42 yaşındaki oğlu, ilginç açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, "Bu merkezin mağdur ettiği tek kişi ben değilim. Adliyeye yansıyan birçok dava var. Estetik mağduru kadınlar, toplumun önyargısından çekinerek, öne çıkamıyor." dedi.

    Çok mağdur var
    'da özel bir klinikte estetik ameliyat sonrası dudağı çürüyen 42 yaşındaki oğlu, ilginç açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, "Bu merkezin mağdur ettiği tek kişi ben değilim. Adliyeye yansıyan birçok dava var. Estetik mağduru kadınlar, toplumun önyargısından çekinerek, öne çıkamıyor. Gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine 2019 yılında ilçesi bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gittim. Çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Nakit 5 bin 500 lira nakit ödedim. Sonuç, tam bir felaket" dedi.



    AKDENİZ'DE İYİLEŞTİ
    Talihsiz kadın Uzunoğlu, 'nde tedaviye alındı ve durumu şimdi gayet iyi.

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    Haberler Yaşam Estetik sonrası dudağı çürüyen Songül Uzunoğlu: Çok mağdur var