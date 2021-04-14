Antalya'da özel bir klinikte estetik ameliyat sonrası dudağı çürüyen 42 yaşındaki Songül Uzunoğlu, ilginç açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, "Bu merkezin mağdur ettiği tek kişi ben değilim. Adliyeye yansıyan birçok dava var. Estetik mağduru kadınlar, toplumun önyargısından çekinerek, öne çıkamıyor. Gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine 2019 yılında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gittim. Çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Nakit 5 bin 500 lira nakit ödedim. Sonuç, tam bir felaket" dedi.
AKDENİZ'DE İYİLEŞTİ
Talihsiz kadın Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı ve durumu şimdi gayet iyi.
AKDENİZ'DE İYİLEŞTİ
Talihsiz kadın Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı ve durumu şimdi gayet iyi.