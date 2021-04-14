Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Adli Tıp Kurumu yetkililerine teşekkür eden Akkesen, "Ben açıkçası annemin şu an mezarında rahat ettiğini düşünüyorum. En azından ruhu artık daha rahat edecek." dedi.

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