Olay, 3 Ağustos 2003'te ilçeninin Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Emine Akkesen boğularak öldürülmüş olarak bulundu. 18 yıldakatil zanlısı yakalanamadı, kimliği de tespit edilemedi. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kaldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açtı. 3 aylık çalışmalar sonucunda, yaklaşık 11 klasör evrak, yüzlerce ifade, ekspertiz raporları, HTS kayıtları tekrar incelendi.
DNA KARŞILAŞTIRILMASI SONUCUNDA...
Kurulan özel ekip Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Adana, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Dosya kapsamında şüpheli veya şüphelileri tespit etmek amacıyla bilgi sahibi kişilerin tekrar ifadelerine başvuruldu.