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    • 13.04.2021 19:57
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    • 13.04.2021 20:10
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    den ve için fırtına uyarısı! Alarm verildi... | RAPORU

    Ramazan ayının gelişiyle havaların nasıl olacağı merak edilirken den ve için fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıda bulunuldu. İşte nin o uyarısı ve 5 günlük ...

    Meteorolojiden fırtına uyarısı!

    Ramazan ayının gelişiyle havaların nasıl olacağı merak edilirken Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı geldi.

    YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN
    İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

    Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

    Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de belirtildi.

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