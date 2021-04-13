Ramazan ayının gelişiyle havaların nasıl olacağı merak edilirken Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı geldi.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.