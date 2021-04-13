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    nde yaşayan sokak köpeği Sam tüm 'i dolaştı

    'da nde yaşayan sokak köpeği Sam, esnafın gözbebeğiydi. 1.5 ay önce, bir vatandaşın peşine takılarak 'dan 'a giden vapura bindi. Bir daha yaşadığı mahalleye geri dönemedi. Bu sürede yaşadığı yeri bulmak için metro, N, tramvay, otobüs gibi tüm toplu taşıma araçlarına bindi. Tüm 'i gezdi.

    İzmir'i doglaştı

    İzmir Karşıyaka'da nde yaşayan sokak köpeği Sam, esnafın gözbebeğiydi. 1.5 ay önce, bir vatandaşın peşine takılarak 'dan 'a giden vapura bindi. Bir daha yaşadığı mahalleye geri dönemedi. Bu sürede yaşadığı yeri bulmak için metro, N, tramvay, otobüs gibi tüm toplu taşıma araçlarına bindi. Tüm 'i gezdi.

    Bazı vatandaşlar ise Sam'in bu yolculuğunu görüntüledi. Bostanlı mahallesi sakinleri şans eseri gördükleri fotoğraflardan, o köpeğin Sam olduğu tespit etti. Sosyal medyada başlatılan seferberlik ile 'da bulunan Sam Bostanlı'ya geri getirildi. , "İzmir'de gezmediği yer kalmamış. Bunu nasıl yaptı bilmiyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam Bostanlı mahallesinde yaşayan sokak köpeği Sam tüm İzmir'i dolaştı