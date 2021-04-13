İzmir Karşıyaka'da Bostanlı mahallesinde yaşayan sokak köpeği Sam, esnafın gözbebeğiydi. 1.5 ay önce, bir vatandaşın peşine takılarak Bostanlı'dan Konak'a giden vapura bindi. Bir daha yaşadığı mahalleye geri dönemedi. Bu sürede yaşadığı yeri bulmak için metro, İZBAN, tramvay, otobüs gibi tüm toplu taşıma araçlarına bindi. Tüm İzmir'i gezdi.

Bazı vatandaşlar ise Sam'in bu yolculuğunu görüntüledi. Bostanlı mahallesi sakinleri şans eseri gördükleri fotoğraflardan, o köpeğin Sam olduğu tespit etti. Sosyal medyada başlatılan seferberlik ile Bayraklı'da bulunan Sam Bostanlı'ya geri getirildi. Elif Elçin, "İzmir'de gezmediği yer kalmamış. Bunu nasıl yaptı bilmiyoruz" dedi.