İstanbul Beyoğlu Cihangir'de parkta yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Eli bıçaklı saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı.

Sosyal medyada tepki yağan görüntülerin ardından polis alarma geçti. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyip saldırganın Sancaktepe'de olduğunu belirledi.

Yakalanan 19 yaşındaki saldırgan Berzan Erem Ç'nin, küçükken dayısının kendisini taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Pişman olduğunu belirten tacizci gencin, "Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım" dediği kaydedildi. Yüzde 50 zihinsel engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen genç, mahkemeye sevk edildi.