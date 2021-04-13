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    'nda yabancı uyruklu kadını, boğazına bıçak dayayıp taciz etti! "Bir anlık gaflete kapıldım"

    'nda yabancı uyruklu kadını, boğazına bıçak dayayıp taciz eden genç, yüzlerce kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. 19 yaşındaki tacizci, "Bir anlık gaflete kapıldım" dedi.

    Taciz dehşeti!

    İstanbul 'de parkta yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Eli bıçaklı saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı.

    Sosyal medyada tepki yağan görüntülerin ardından polis alarma geçti. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyip saldırganın 'de olduğunu belirledi.

    Yakalanan 19 yaşındaki saldırgan Berzan Erem Ç'nin, küçükken dayısının kendisini taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Pişman olduğunu belirten tacizci gencin, "Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım" dediği kaydedildi. Yüzde 50 zihinsel engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen genç, mahkemeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadını, boğazına bıçak dayayıp taciz etti! "Bir anlık gaflete kapıldım"