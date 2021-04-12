Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi’nin üçüncüsü olan “Herkes için Sağlık Webinarı” yarın gerçekleştirilecek

Pandemide şirketlerin sağlığa yaklaşımı, toplum sağlığı, Covid-19 aşı çalışmaları, sağlık hizmetlerine erişim, iş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanacak olan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam webinarı InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayacak. İsviçre Bilim Akademisi Senato Üyesi ve İsviçre Alerji ve Astım Araştırmaları Enstitüsü Direktörü olan Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Ordinaryüs Profesör Cezmi Akdiş'in özel oturumunun ardından, etkinlik Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan'ın konuşmasıyla devam edecek.

'Herkes için Sağlık' webinarının ilk panelinde "Sağlığın Geleceği - Covid'den ne ders aldık, geleceğe nasıl hazırlanacağız?" konusu PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri Aslı Şen Söylemez moderatörlüğünde tartışılacak. Panelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Erdem Kumcu, Uluslararası Çocuk Merkezi Sağlık Programları Sorumlusu Dr. Arzu Köseli, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli görüşlerini paylaşacak.







Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın özel oturumu ile devam edecek webinar, Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin'in moderatörlüğünü üstleneceği panel ile devam edecek. Webinarın ikinci panelinde 'Sağlıklı Şirketler – Pandemide Toplum ve Çalışan Sağlığını Yönetmek' konusu masaya yatırılacak. Panelde Yaşar Holding İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Yüksel Gençyürek, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Melissa Gee Kee, Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp ve Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü Gülşen Kılıç görüşlerini paylaşacak.

'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' webinarı 13 Nisan Salı günü saat 11:00'da www.kureselumutfestivali.com adresinden ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

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