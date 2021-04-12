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    • Yaşam
    • 12.04.2021 15:05
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    • 12.04.2021 15:05
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    Ramazan 2021! saat kaçta?

    saat kaçta? 2021 Ramazan vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mukabele hakkında yapılan aramalar da hızlandı. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılıyor. Peki, mukabele hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Ramazan mukabele saatleri 2021! Mukabele hangi kanalda saat kaçta?

    2021 Ramazan mukabele saatleri arama motorlarında araştırılıyor. Mukabele hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2021 Ramazan'da ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar mukabele izlemek için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi kanalı Diyanet TV izleyicileri de mukabele takip edebilecek.

    MUKABELE HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

    Ramazan ayında mukabele her gün saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığı resmi kanalı Diyanet TV'de izleyici ile buluşacak.

    MUKABELE NEDİR?

    Mukabele Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır.

    TELEVİZYON, RADYO VE BAŞKA BİR CİHAZDAN MUKABELE DİNLEMEKLE HATİM YAPILIR MI?

    Hatim, Kur'an'ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd'den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur'an'ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.

        MUKABELE NASIL OKUNUR?

        Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.

        Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.
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