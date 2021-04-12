Ramazan mukabele saatleri 2021! Mukabele hangi kanalda saat kaçta?

2021 Ramazan mukabele saatleri arama motorlarında araştırılıyor. Mukabele hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2021 Ramazan'da ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar mukabele izlemek için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi kanalı Diyanet TV izleyicileri de mukabele takip edebilecek.
MUKABELE HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Ramazan ayında mukabele her gün saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığı resmi kanalı Diyanet TV'de izleyici ile buluşacak.
MUKABELE NEDİR?
Mukabele Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır.
TELEVİZYON, RADYO VE BAŞKA BİR CİHAZDAN MUKABELE DİNLEMEKLE HATİM YAPILIR MI?
Hatim, Kur'an'ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd'den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur'an'ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.