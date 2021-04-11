Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    tarafından öldürülen  davasında yeni gelişme

    Üniversite öğrencisi , ’da tarafından öldürülüp, cesedi yakılmıştı. Katilin ifadelerinde talihsiz kızın sevgilisi olduğu iddia edilen savcı D.Y. istifa etti.

    Bu dava bitmez

    16 Temmuz'da katledilen Gültekin'in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda bir varilin içinde bulundu. Pınar önce darp edilmiş, sonra boğazı sıkılarak boğulmuş, daha sonra cesedi bir varile konularak yakılmıştı.

    Avcı tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak "Ek ifade vermek istiyorum" dedi. 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin'i suçlamaya devam etti. Avcı bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi'nde görevli savcı D.Y.'den bahsetti.

    Avcı, "D.Y.'nin de Pınar ile ilişkisi vardı. Hatta savcı D.Y., Pınar'ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla da görüşmüştü. Bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin'e baskı yapmaya çalışmıştı. Bunları bana anlattı" dedi.

        Katil Avcı'nın iddiasına göre Pınar kendisine "Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın" demişti.

        Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı. Savcı D.Y. istifasının Pınar olayı ile ilgisinin olmadığını söyledi. "Avcı'nın ifadelerinde adınız geçiyor?" sorusuna ise "Olabilir" diye cevap verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin davasında yeni gelişme