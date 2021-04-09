Muğla Menteşe'de dün sabah Menduh D. ile Erol Atmaca (55) ve oğlu Emre Yiğit Atmaca (29) arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Menduh D., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ikilinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan katilin, yakalanması için çalışma başlattı.
BUTINA GÖSTERİSİ
ABD'li gruplara sızmak için komplo kuran Rus Maria Butina, yedekte video kameralarıyla işkence gördüğünü iddia eden muhalif Navalny'nin hapishanesini ziyaret etti. Butina, "Burası 5 yıldızlı otel gibi. Kimse buranın olumsuz şartlarıyla ilgili iddialara inanmasın" dedi.
RİZELİ ASTRONOTLARA RUSYA'DAN DAVET
Rize'de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzeten Filika dergisi editörleri Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak'ın (23) ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aştı. Uzay hayali kuran gençler, Rusya Rossotrudnichestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği tarafından ülkelerine davet edildi.
ÖLÜM BOTOKSUNA SÜRPRİZ TAHLİYE
İstanbul Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz Solmazgül'ün, bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Erdal Doğruya, delilleri yok etme ihtimali olmaması nedeniyle tahliye edildi.
16 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 16 milyon 97 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 904'er lira, 4 bilenler 511'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
11,14,27,35,48,58
O AMCA VE HALAYA CEZA
Giresun Bulancak'ta kaybolup 3 gün sonra cesedi bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Olayda amca S.T. (14) için 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan 15 yıl, hala Ayşe Tirsi için 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.
PSİKOLOJİMİN KURBANIYIM
Adana'da Selma Cice (27), 2.5 yıl sonra çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'u (4) bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Tutuklanan katil, duruşmadaki savunmasında, "Bir anda çocuklarımı öldürmem normal değil. Yaşadıklarımın ve psikolojimin kurbanıyım. Çok kötü durumdayım" dedi.
SÜS HAVUZU SONU OLDU
Gaziantep'te işitme engelli Halil İbrahim Yıldız, Yeşilvadi Parkı'ndaki havuza girdi. Bir süre sonra çocuğu suda hareketsiz bulanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla parka gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
İSVEÇ'İ H'AYLA'N TÜRK BIRAKTI
Ayla Canpunar, Türk yemekleri yaptı. 40 rakibini geride bıraktı. İkinci olmayı başardı: Türkiye'nin mutfak kültürünü tanıttım.
KALBİNE YENİLDİ
Balıkesir Burhaniye'de İngilizce öğretmeni Fatma Türker (39), kalp kapakçığı ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.
NİSAN KARI 10 SANTİM
Soğuk hava, Trakya'yı sardı. Edirne ve Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santime çıktı.
HAVUZDA FECİ ÖLÜM
Gaziantep'te işitme engelli Halil Yıldız, süs havuzuna girdi. Boğularak can verdi.
544 KAÇAK SİKKE
Kilis'te Suriye plakalı araç incelendi. 544 sikke ele geçirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ikilinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan katilin, yakalanması için çalışma başlattı.
BUTINA GÖSTERİSİ
ABD'li gruplara sızmak için komplo kuran Rus Maria Butina, yedekte video kameralarıyla işkence gördüğünü iddia eden muhalif Navalny'nin hapishanesini ziyaret etti. Butina, "Burası 5 yıldızlı otel gibi. Kimse buranın olumsuz şartlarıyla ilgili iddialara inanmasın" dedi.
RİZELİ ASTRONOTLARA RUSYA'DAN DAVET
Rize'de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzeten Filika dergisi editörleri Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak'ın (23) ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aştı. Uzay hayali kuran gençler, Rusya Rossotrudnichestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği tarafından ülkelerine davet edildi.
ÖLÜM BOTOKSUNA SÜRPRİZ TAHLİYE
İstanbul Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz Solmazgül'ün, bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Erdal Doğruya, delilleri yok etme ihtimali olmaması nedeniyle tahliye edildi.
16 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 16 milyon 97 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 904'er lira, 4 bilenler 511'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
11,14,27,35,48,58
O AMCA VE HALAYA CEZA
Giresun Bulancak'ta kaybolup 3 gün sonra cesedi bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Olayda amca S.T. (14) için 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan 15 yıl, hala Ayşe Tirsi için 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.
PSİKOLOJİMİN KURBANIYIM
Adana'da Selma Cice (27), 2.5 yıl sonra çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'u (4) bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Tutuklanan katil, duruşmadaki savunmasında, "Bir anda çocuklarımı öldürmem normal değil. Yaşadıklarımın ve psikolojimin kurbanıyım. Çok kötü durumdayım" dedi.
SÜS HAVUZU SONU OLDU
Gaziantep'te işitme engelli Halil İbrahim Yıldız, Yeşilvadi Parkı'ndaki havuza girdi. Bir süre sonra çocuğu suda hareketsiz bulanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla parka gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
İSVEÇ'İ H'AYLA'N TÜRK BIRAKTI
Ayla Canpunar, Türk yemekleri yaptı. 40 rakibini geride bıraktı. İkinci olmayı başardı: Türkiye'nin mutfak kültürünü tanıttım.
KALBİNE YENİLDİ
Balıkesir Burhaniye'de İngilizce öğretmeni Fatma Türker (39), kalp kapakçığı ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.
NİSAN KARI 10 SANTİM
Soğuk hava, Trakya'yı sardı. Edirne ve Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santime çıktı.
HAVUZDA FECİ ÖLÜM
Gaziantep'te işitme engelli Halil Yıldız, süs havuzuna girdi. Boğularak can verdi.
544 KAÇAK SİKKE
Kilis'te Suriye plakalı araç incelendi. 544 sikke ele geçirildi.