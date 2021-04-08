Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.04.2021 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2021 09:29
    ABONE OL

    Son dakika: 'ya bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

    Son dakika haberi... 'nin ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri ’ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi. Öte yandan, sabah yapılması planlanan 'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 07.15 ile 'den 08.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Feribot seferlerine fırtına engeli!

    Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey 'ndeki fırtına nedeniyle ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



    Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, 'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.
    Öte yandan, sabah yapılması planlanan 'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 07.15 ile Geyikli'den 08.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Bozcaada'ya bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi