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    'nun arkadaşları onun adını yaşatmak istiyor: Genç kızın ismini 'daki evinin sokağına verilsin talebi

    'daki evinde beyin kanamasından hayatını kaybeden 'nun arkadaşları onun adını yaşatmak istiyor… Talihsiz genç kızın ismini 'da aile evinin sokağına verilmesi için harekete geçti...

    Sokakta yaşasın

    Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporunda beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

    Onun cansız bedenini bulan arkadaşları Bulgurcu'nun yardımsever kimliği nedeniyle adının yaşaması gerektiğine karar verdi. Önceki gün memleketi 'da Asri Mezarlığı'nda toprağa verilen cu'nun adının ailesinin yaşadığı sokağa verilmesi için harekete geçti.

    Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi Hatay'dan 'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, parasının bir bölümünü hayır işlerine ayırıyordu.

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    Haberler Yaşam Şükriye Bulgurcu'nun arkadaşları onun adını yaşatmak istiyor: Genç kızın ismini Hatay'daki evinin sokağına verilsin talebi