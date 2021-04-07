Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Şükriye Bulgurcu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporunda beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Onun cansız bedenini bulan arkadaşları Bulgurcu'nun yardımsever kimliği nedeniyle adının yaşaması gerektiğine karar verdi. Önceki gün memleketi Hatay'da Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilen Şükriye Bulgurcu'nun adının ailesinin yaşadığı sokağa verilmesi için harekete geçti.

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, parasının bir bölümünü hayır işlerine ayırıyordu.