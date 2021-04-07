Muğla Fethiye'de 7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gitti. Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, 300 metre yükseklikten düştü. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

400 BİN LİRA İÇİN

Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Aysal'ın, eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı aşağı ittiği öne sürüldü.

Dün devam edilen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle katılmadı.

11 HASTANE KAYDI



Hakan Aysal'ın farklı tarihlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 11 kaydı olduğu ifade edildi. Aysal çiftinin son kez görüldüğü videoyu çeken Recep Şahin, "Ailem ve akrabalarımla aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" dedi. Sait Ertürk de "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı" diye konuştu. Duruşma ileri tarihe ertelendi.