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    'de 7 aylık hamile eşini öldüren ile ilgili yeni gelişme

    , 7 aylık hamile eşi 'nde kayalıklardan iterek ölümüne yol açtı. Karantina diyerek duruşmasına katılmadı. Tanık ise 'Hakan gayet sakindi' dedi.

    Hakan çok sakindi

    Muğla 'de 7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gitti. 'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, 300 metre yükseklikten düştü. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, 'da toprağa verildi. , eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

    400 BİN LİRA İÇİN
    Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Aysal'ın, eşi 'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı aşağı ittiği öne sürüldü.

    Dün devam edilen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle katılmadı.

    11 HASTANE KAYDI


    Hakan Aysal'ın farklı tarihlerde 'nde 11 kaydı olduğu ifade edildi. Aysal çiftinin son kez görüldüğü videoyu çeken , "Ailem ve akrabalarımla aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" dedi. de "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı" diye konuştu. Duruşma ileri tarihe ertelendi.

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    Haberler Yaşam Muğla Fethiye'de 7 aylık hamile eşini öldüren Hakan Aysal ile ilgili yeni gelişme