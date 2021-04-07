Herkes öldü sandı ama o 15 yıl sonra annesine sarıldı (Yaşam haberleri)

Erzurum Tortum'da yaşayan Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul'a geldi ve o tarihten sonra bir daha haber alınamadı. Kasapoğlu ailesi nüfus cüzdanı olmayan çocuklarının öldüğü yönünde haberler aldı. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu'nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu'nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Ve 15 yıl sonra ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Köksal Kasapoğlu, "Beni buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok değişik bir duygu" dedi.
KAZADAN SONRA BEBEĞİNİ EMZİRDİ
Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıl Filiz Ekici, kaza sonrası korkan 2 yaşındaki oğlunu sakinleştirmek için ambulansta emzirip, kucağında salladı. Daha sonra hastaneye götürülen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
EYVAH TUZLU KAHVE
Türk toplumunda özel günlerde uygulanan gelenek ve görenekler günümüze kadar ulaşan miraslardan biridir. Bu mirasların başında ise kız isteme merasimlerinde damada hazırlanan kahveye tuz atmak geliyor. Tuzlu kahvenin hikayesinin, eski zamanlarda yapılan görücü usulü evliliklere dayandığı söyleniyor. Görücü usulünde kız ve erkek tarafı bir araya gelir, birbirlerini ilk kez görürmüş. Bunun ardından gelin hemen damat adayının kahvesini hazırlarmış. Eğer damat adayını beğendiyse kahveyi şekerli hazırlar, yanında tatlı ikram edermiş. Bu da 'ben ve ailem seni istiyoruz.' mesajı verirmiş.