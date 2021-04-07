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    Herkes öldü sandı ama o 15 yıl sonra annesine sarıldı (Yaşam haberleri)

    'da yaşayan 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek 'a geldi ve o tarihten sonra bir daha haber alınamadı. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu'nun yanına isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, oğlu'nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.

    Eve dönüş mutluluğu

    Erzurum Tortum'da yaşayan Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul'a geldi ve o tarihten sonra bir daha haber alınamadı. Kasapoğlu ailesi nüfus cüzdanı olmayan çocuklarının öldüğü yönünde haberler aldı. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu'nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu'nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Ve 15 yıl sonra ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Köksal Kasapoğlu, "Beni buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok değişik bir duygu" dedi.

    KAZADAN SONRA BEBEĞİNİ EMZİRDİ
    Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıl Filiz Ekici, kaza sonrası korkan 2 yaşındaki oğlunu sakinleştirmek için ambulansta emzirip, kucağında salladı. Daha sonra hastaneye götürülen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    EYVAH TUZLU KAHVE
    Türk     toplumunda özel günlerde uygulanan gelenek ve görenekler günümüze kadar ulaşan miraslardan biridir. Bu mirasların başında ise kız isteme merasimlerinde damada hazırlanan kahveye tuz atmak geliyor. Tuzlu kahvenin hikayesinin, eski zamanlarda yapılan görücü usulü evliliklere dayandığı söyleniyor. Görücü usulünde kız ve erkek tarafı bir araya gelir, birbirlerini ilk kez görürmüş. Bunun ardından gelin hemen damat adayının kahvesini hazırlarmış. Eğer damat adayını beğendiyse kahveyi şekerli hazırlar, yanında tatlı ikram edermiş. Bu da 'ben ve ailem seni istiyoruz.' mesajı verirmiş.

        YARASALAR TUZAK KURMUŞ
        Ankara'da 'Yarasa Kız' adını kullanan kadınlar ile eskort sitelerinde anlaşan erkekler buluştukları kadınlar tarafından soyuldu. 125 kişilik çete üyelerinin, parasının çalındığına karşı çıkan erkekleri bıçak ve sopalarla öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. 60'ı kadından oluşan 125 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

        AŞIĞININ KIZINA TECAVÜZ ETTİ
        Denizli Baklan'da Y.Ç. (14) hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın doğum yaptığını fark eden görevliler durumu polise bildirdi. Ç.'nin annesinin sevgilisi Şakir O.'nun (41) tecavüzüne uğradığı için hamile kaldığı ortaya çıktı. O. tutuklandı.

        KATİL SAKIZ
        Sakarya Serdivan'da İstanbul'da fotoğrafçılık üzerine eğitim gören 27 yaşındaki Selim Keskin, arkadaşları ile alkol aldıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan genç, hastaneye kaldırıldı. Keskin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin soluk borusuna kaçan sakız sebebi ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

            AVUKUAT!
            İstanbul Kartal'da muhtar Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda uzlaşmak için buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar, akrabalarına kurşun yağdırdı. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybetti. Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan Ahmet Salih B. kaçtı. Polis ekipleri Yalova'da yakaladı.

            14.5 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 14 milyon 557 bin lira devretti. 5 bilenler 33'er bin lira, 4 bilenler 633'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            SON DEMRELERİ!
            Doğa katliamına, yıkım kararı çıktı. İngiliz Cloudya Jamey Hankes, uyanık davrandı. Antalya Demre'de doğal sit alanı sayılan Üçağız Yarımadası'nda 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapıyı yıktırdı. İmar barışından faydalanarak villa yaptı. Doğa katliamı, bölge halkının CİMER'e yaptığı başvuru sonucu ortaya çıktı. Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine yapılan kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı. Şirkete tanınan 30 günlük süre tamamlandı. Belediye ekipleri yıkım için geri sayıma başladı. Adada elektrik ve su olmadığı için ekipler yanlarında kompresör ve jeneratör götürecek.

                AYIP ETTİ
                Günün en ilginç olayı Bartın'da yaşandı. Kış uykusundan uyanan bir ayı, arıcılıkla uğraşan Güngör Özdemir'in 30 kovanına saldırdı! Sabah bahçesine giden Özdemir gördüğü manzara karşısında şok yaşadı! Yaklaşık 20 bin liralık zararı olduğunu açıkladı. "Milyonlarca arım telef oldu" diye dert yandı.

                LAZTRONOT!
                Türkler, gözünü uzaya dikti! Rize'de Mehmet Akif Sipahioğlu, Hilal Çayırcı, Seher Veziroğlu ve Hacer Altoprak isimli 4 genç astronata motosiklet kaskı takıp, kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giydirdi. Çektikleri videolar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Mehmet Akif Sipahioğlu "Selçuk Bayraktar kendi sayfasında bizi paylaştı. Artık çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

                AŞKIN GÖZÜ KÖR!
                ABD'li işadamı ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginiydi. 2019'da boşandığı eşi MacKenzie Scott'a 35 milyar dolar tazminat ödedi. O tarihten sonra yazar Scott'un hayatı değişti. Geçtiğimiz ay, çocuklarının kimya öğretmeni Dan Jewett'la evlendi. Jewett, servet avcısı olmadığını gösterip 'evlilik sözleşmesi' imzalayarak genç kadına evlenme teklifi etti. Dünyanın en zengin 4. kadını olan Scott ise yeni eşinin Seattle'da bulunan ve kirası 3 bin 800 dolar olan evine yerleşti. 2014 model GMC marka otomobile bindi. Bu durum, "Aşkın gözü kör" dedirtti!

                ANA DAVA
                Şanlıfurfa'da Zehra Kaya, 8 yıl önce Uğur Gülhancı ile evlendi. Çift 2015'te boşanınca oğulları Özgür'ün velayeti anneye verildi. Genç kadın, oğlunun Gülhancı olan soyadını kendi soyadıyla değiştirmek istedi. Dava dilekçesinde; eski eşinin oğlunu hiç görmediğini belirtti. Soy isminin farklılığından dolayı oğlunun psikolojisinin bozulduğunu kaydetti. Hakim talebi kabul etti. Özgür'ün soyadı Kaya oldu.
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                Haberler Yaşam Herkes öldü sandı ama o 15 yıl sonra annesine sarıldı (Yaşam haberleri)