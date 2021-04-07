Herkes öldü sandı ama o 15 yıl sonra annesine sarıldı (Yaşam haberleri)

AŞKIN GÖZÜ KÖR!

ABD'li işadamı ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginiydi. 2019'da boşandığı eşi MacKenzie Scott'a 35 milyar dolar tazminat ödedi. O tarihten sonra yazar Scott'un hayatı değişti. Geçtiğimiz ay, çocuklarının kimya öğretmeni Dan Jewett'la evlendi. Jewett, servet avcısı olmadığını gösterip 'evlilik sözleşmesi' imzalayarak genç kadına evlenme teklifi etti. Dünyanın en zengin 4. kadını olan Scott ise yeni eşinin Seattle'da bulunan ve kirası 3 bin 800 dolar olan evine yerleşti. 2014 model GMC marka otomobile bindi. Bu durum, "Aşkın gözü kör" dedirtti!

ANA DAVA

Şanlıfurfa'da Zehra Kaya, 8 yıl önce Uğur Gülhancı ile evlendi. Çift 2015'te boşanınca oğulları Özgür'ün velayeti anneye verildi. Genç kadın, oğlunun Gülhancı olan soyadını kendi soyadıyla değiştirmek istedi. Dava dilekçesinde; eski eşinin oğlunu hiç görmediğini belirtti. Soy isminin farklılığından dolayı oğlunun psikolojisinin bozulduğunu kaydetti. Hakim talebi kabul etti. Özgür'ün soyadı Kaya oldu.