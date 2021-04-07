Çinli turistlere hırsızlık şoku: Yardıma yetişen Türkiye-Çin İşadamları Derneği turistleri Kapadokya'da ağırladı

Antalya'da Çinli turistler Guan Hang Lin ve eşi, falezlerden denize girdiği sırada hırsızlar Çinli turistlerin kıyıya bıraktıkları giysilerinden içindeki pasaport ve 3 bin 500 TL bulunan cüzdanlarını alıp kaçtı. Denizden çıktıklarında cüzdanlarının çalındığını fark eden turistler, polisi arayarak yardım istedi. İletişim kurmakta güçlük yaşadı.

TRANSLATE ÇARE OLMADI

Google Translate ile iletişim kurmaya çalıştı. Dertlerini anlatmakta zorlanan turistler ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Translate ile tam anlamıyla sorunun anlaşılmaması üzerine bir polis memuru olayı canlandırarak hırsızlığın detayını öğrenmeye çalıştı. Olayın nasıl olduğuna yönelik tüm detaylar ise telefondan bağlanılan tercüman yardımıyla oldu.

Parası çalınan Çinli turistlerin yardımına Türkiye-Çin İşadamları Dostluk Derneği (TÜÇİAD) Başkanı Kemal Koçak ve yönetim kurulu üyeleri yetişti.

KAPADOKYA'YA YÖNLENDİRDİK

Başkan Koçak, "Çinli konuklarımıza sahip çıktık, Çince bilen yönetim kurulu üyelerimizle karakolda ifadelerinin sağlıklı alınmasına yardımcı olduk. Para transferi yaparak parasız kalmalarını önledik.

Konyaaltı ilçemizde bulunan Uygur restoranda bir moral yemeği verdik. Konuklarımızın kızgınlıkla ülkelerine dönme fikrini tatili uzatarak yaptık. Kapadokya'ya yönlendirdik" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK.