Türkiye, Coronavirüs'e karşı kararlı mücadelesine devam etti. Ancak mutasyona uğrayan ve daha da bulaşıcı hale gelen virüs, tedbirsizlikten beslendi. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 'Risk Haritası' tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 68 il, çok yüksek riskli sayılan kırmızı kategoriye geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılaması devam eden 65 yaş üstünde vaka oranının yüzde 11.3'e indiğini söyledi. Hastalığın gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çekti.
Virüs, tedbirsizlikten beslendi. Rehavete kapılan halk, kurallara dikkat etmedi. Vaka sayısı artmaya devam etti.
Bu kare, dün İstiklal Caddesi'nde çekildi. Maske takmayanların çoğunlukta olduğu gözlendi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 246.210
VAKA SAYISI: 41.998
CAN KAYBI: 185
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılaması devam eden 65 yaş üstünde vaka oranının yüzde 11.3'e indiğini söyledi. Hastalığın gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çekti.
Virüs, tedbirsizlikten beslendi. Rehavete kapılan halk, kurallara dikkat etmedi. Vaka sayısı artmaya devam etti.
Bu kare, dün İstiklal Caddesi'nde çekildi. Maske takmayanların çoğunlukta olduğu gözlendi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 246.210
VAKA SAYISI: 41.998
CAN KAYBI: 185