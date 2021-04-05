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    Kırmızı alarm! yayınlandı

    , 'e karşı kararlı mücadelesine devam etti. Ancak mutasyona uğrayan ve daha da bulaşıcı hale gelen virüs, tedbirsizlikten beslendi. 'nın yayınladığı 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 'Risk Haritası' tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 68 il, çok yüksek riskli sayılan kırmızı kategoriye geçti.

    Kırmızı alarm
    Türkiye, 'e karşı kararlı mücadelesine devam etti. Ancak mutasyona uğrayan ve daha da bulaşıcı hale gelen virüs, tedbirsizlikten beslendi. 'nın yayınladığı 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 'Risk Haritası' tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 68 il, çok yüksek riskli sayılan kırmızı kategoriye geçti.

    Sağlık Bakanı , aşılaması devam eden 65 yaş üstünde vaka oranının yüzde 11.3'e indiğini söyledi. Hastalığın gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çekti.



    Virüs, tedbirsizlikten beslendi. Rehavete kapılan halk, kurallara dikkat etmedi. Vaka sayısı artmaya devam etti.



    Bu kare, dün 'nde çekildi. Maske takmayanların çoğunlukta olduğu gözlendi.

    GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU

    TEST SAYISI: 246.210

    VAKA SAYISI: 41.998

    CAN KAYBI: 185
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Yaşam Kırmızı alarm! Koronavirüs risk haritası yayınlandı