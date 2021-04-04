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    • 04.04.2021 11:39
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    • 04.04.2021 11:39
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    Kıskanç kadının korkunç intikamı! Sevgilisinin cinsel organını kesip tuvalete attı!

    Korkunç olay 'da gerçekleşti. Kıskançlık krizine giren bir kadın, uyuyan 52 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını kesti. Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi.

    DHA
    Sevgilisinin cinsel organını kesip tuvalete attı!

    'da kıskançlık krizine giren bir kadın, uyuyan 52 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını kesti.

    Tayvan'ın bölgesindeki Xihu kasabasında kıskanç kadın, sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kesti. Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi.

    Yerel medya,Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu farkettiğini aktardı. Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi. Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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