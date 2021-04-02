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    • Yaşam
    • 02.04.2021 10:56
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    • 02.04.2021 11:18
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    Turşu tankındaki skandal görüntüleri paylaşan zanlı serbest kaldı

    Son dakika haberleri... 'nın ilçesindeki turşu fabrikasında uygunsuz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan zanlı serbest bırakıldı.

    AA
    O görüntüler gündem olmuştu! Serbest kaldı

    Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan turşu tankına girerek dans eden kişinin görüntülerini paylaşan İ.T, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı.

    SERBEST KALDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.

    TURŞU TANKINA GİREN GÖZALTINA ALINMIŞTI
    Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.
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    Haberler Yaşam Turşu tankındaki skandal görüntüleri paylaşan zanlı serbest kaldı